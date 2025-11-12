На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы способы самостоятельно проверить здоровье легких

Пульмонолог Авдеев: о патологии легких сигнализируют одышка и кашель
shurkin_son/Shutterstock/FOTODOM

Одышка и кашель могут сигнализировать о патологии легких. Самостоятельно выявить проблемы со здоровьем можно с помощью ходьбы по лестнице. Об этом aif.ru рассказал главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Авдеев.

«Часто человек считает себя здоровым, даже если он не может подняться на третий этаж, не сделав хотя бы одну остановку. К врачу он обращается лишь тогда, когда вынужден останавливаться уже на втором этаже или, тем более, на первом. Но к этому моменту диагноз, к сожалению, ставится на более поздней стадии», — объяснил специалист.

По словам Авдеева, человек без патологий легких, болезней сердечно-сосудистой системы и избыточного веса должен с легкостью подниматься на пятый или даже седьмой этаж без остановок.

О нарушениях в работе легких также свидетельствует одышка. Врач отметил, что если человек чувствует нехватку воздуха при выполнении повседневной нагрузки, то это может указывать на наличие заболеваний. Кроме того, признаком патологии может быть постоянный кашель с мокротой, приступы которого часто происходят утром.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого предупредила, что решение о способе лечения пневмонии может принимать только врач на основе оценки состояния пациента, поэтому при подозрении на воспаление легких следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач рассказал о причинах высокого пульса в состоянии покоя.

