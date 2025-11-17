На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, как правильно лечить сухой кашель

Врач Авдеев: шоколад может снизить частоту сухого кашля
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Лекарства с периферическим механизмом действия помогут справиться с сухим кашлем. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, они будут не подавлять симптомы, а устранять причину раздражения дыхательных путей.

«Кусочек горького шоколада снижает частоту и силу кашля благодаря действию теобромина, который содержится в сладости. Также помогает теплая вода и ложка меда — они смягчают и увлажняют слизистую. Можно рассасывать леденцы и пастилки. Они уменьшают раздражение дыхательных путей», — отметил Авдеев.

Врач также предупредил, что народные средства только временно облегчают состояние, но не могут заменить полноценное лечение. При длительном кашле лучше всего обратиться к терапевту или пульмонологу, заключил он.

Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор, д.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Андрей Малявин до этого говорил, что непродуктивный (сухой) кашель можно вылечить с помощью специальных противокашлевых препаратов, подавляющих его. Однако он предупредил, что подавлять кашлевый рефлекс при мокроте опасно.

Ранее были названы способы самостоятельно проверить здоровье легких.

