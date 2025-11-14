В Одесской области Украины загорелся объект энергетики

Возгорание произошло на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Возникли пожары на объекте энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Он отметил, что специалисты оперативно локализировали огонь.

Накануне в компании «Укрэнерго» сообщили о том, что графики отключений света будут введены в пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины. Как отмечается в заявлении, причиной введения ограничений стали последствия массированных атак на энергетические объекты страны. По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с полуночи до 23:59 — в объеме от двух до четырех очередей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России поразили все ТЭЦ Киева, используя новую тактику применения дронов.