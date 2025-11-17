На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор опроверг пользу гимнастики для глаз

Shutterstock

Гимнастика для глаз чаще всего не помогает улучшить зрение, она может быть полезна только при определенных нарушениях и по назначению врача. Об этом Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По его словам, такие упражнения эффективны только при конкретных состояниях, например, при спазме аккомодации или амблиопии, когда врач ставит четкие цели и контролирует процесс. Самостоятельные попытки без консультации специалиста не дадут желаемого результата, добавил эксперт.

«С одной стороны, гимнастика для глаз может быть полезна, если ее назначил офтальмолог и она выполняется с определенной целью. Такие упражнения способны снизить спазм аккомодации, уменьшить глубину амблиопии и в целом улучшить функциональное состояние глаз. Но если пациент самостоятельно выбирает методику, не имея медицинских показаний, то пользы от этого не будет. Лечение должно подбираться индивидуально и проходить под контролем врача», — подчеркнул Куренков.

До этого врачи говорили, что правильная организация рабочего места поможет сохранить зрение. Так, они советуют ставить источник света сбоку, он должен быть рассеянным, без бликов. Монитор от компьютера лучше ставить на расстоянии вытянутой руки, верхний край экрана — на уровне взгляда, чтобы снизить нагрузку на мышцы шеи и глаз. Специалисты также советуют делать перерывы каждые 30-40 минут по правилу 20-20-20: каждые 20 минут нужно смотреть на 20 секунд вдаль на шесть метров.

Ранее российские врачи вернули зрение 100-летней пенсионерке, которая не видела 20 лет.

