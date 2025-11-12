Российские врачи вернули зрение 100-летней пенсионерке, которая не видела 20 лет

Врачи Раменской больницы в Московской области вернули зрение столетней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ветеран Великой Отечественной войны не видела левым глазом более 20 лет и не надеялась, что оба глаза смогут функционировать полноценно. Во время обследования медики обнаружили у пациентки перезрелую катаракту и направили женщину на операцию.

«Офтальмологи провели малотравматичную операцию современным методом факоэмульсификации: вместо повреждённого хрусталика пациентке установили мягкий искусственный имплант», — рассказали в пресс-службе.

В результате врачи добились, что зрение на левом глазу поднялось до максимально возможного значения — 30%.

На следующий день после вмешательства пациентку выписали домой.

