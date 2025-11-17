На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы опасные причины потемнения в глазах при вставании

Профессор Савельев: проблемы с сосудами могут вызвать потемнение в глазах
Shutterstock

Потемнение в глазах при вставании может появляться на фоне нарушения кровообращения или из-за нестабильности артериального давления. Об этом Pravda.Ru рассказал русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Савельев.

По его словам, кратковременное потемнение является естественной реакцией организма, однако, регулярные эпизоды могут сигнализировать о проблемах с сосудистым тонусом или давлением. В последнем случае стоит пройти обследование у врача, отметил Савельев. К другим причинам недуга он отнес стресс, заболевания почек или сердечно-сосудистой системы.

«Неспособность организма выдерживать перепады давления — тревожный сигнал. В таких случаях необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой системы, работу почек и общий сосудистый тонус. Только полное обследование поможет выявить причину и предотвратить осложнения», — заключил профессор.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев до этого говорил, что осенью зрение подвергается повышенной нагрузке из-за короткого светового дня, частых туманов, дождливой погоды и слабого естественного освещения. Именно в осенний период могут проявиться ранние признаки глаукомы и катаракты, которые часто остаются незамеченными.

Ранее были названы опасные симптомы, которые говорят о проблемах с глазами.

