Врач объяснила, как питание и уход влияют на состояние волос

Питание и уход являются одними из важнейших факторов, которые влияют на состояние волос. Об этом Pravda.Ru рассказала трихолог, врач-дерматолог (МГУ, кафедра дерматовенерологии) Ирина Орлова.

По ее словам, для здоровья волос важно получать с продуктами белки, цинк, биотин и омега-3 жирные кислоты, которые будут восстанавливать их эластичность и снижать ломкость. Врач уточнила, что в уходе достаточно мягкого шампуня, несмываемого ухода и аккуратного расчесывания дважды в день. Лучше всего использовать щетки с гибкими зубьями и антистатическим покрытием.

«У меня был личный случай — я сама потеряла половину густоты после периода стресса и бесконечных укладок. Возвратилась к простым привычкам: не расчесываю влажные волосы, раз в неделю делаю массаж кожи головы, питаюсь сбалансированно. Через два месяца анализы и плотность волос улучшились — восстановление всегда начинается с отказа от избыточного ухода», — добавила Орлова.

До этого эксперты говорили, что хронический стресс может негативно повлиять на рост волос и повысить чувствительность фолликулов к андрогенам. Они пояснили, что напряжение может разрушить баланс микроэлементов и вызвать гормональные колебания, на фоне чего волосы становятся тусклыми, кожа головы — чувствительной, а корни — слабыми. К негативным последствиям может привести даже кратковременный стресс — недосып, конфликт или переработка.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить объем волос под шапкой.