На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как питание и уход влияют на состояние волос

Врач Орлова: белки и цинк важны для поддержания здоровья волос
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Питание и уход являются одними из важнейших факторов, которые влияют на состояние волос. Об этом Pravda.Ru рассказала трихолог, врач-дерматолог (МГУ, кафедра дерматовенерологии) Ирина Орлова.

По ее словам, для здоровья волос важно получать с продуктами белки, цинк, биотин и омега-3 жирные кислоты, которые будут восстанавливать их эластичность и снижать ломкость. Врач уточнила, что в уходе достаточно мягкого шампуня, несмываемого ухода и аккуратного расчесывания дважды в день. Лучше всего использовать щетки с гибкими зубьями и антистатическим покрытием.

«У меня был личный случай — я сама потеряла половину густоты после периода стресса и бесконечных укладок. Возвратилась к простым привычкам: не расчесываю влажные волосы, раз в неделю делаю массаж кожи головы, питаюсь сбалансированно. Через два месяца анализы и плотность волос улучшились — восстановление всегда начинается с отказа от избыточного ухода», — добавила Орлова.

До этого эксперты говорили, что хронический стресс может негативно повлиять на рост волос и повысить чувствительность фолликулов к андрогенам. Они пояснили, что напряжение может разрушить баланс микроэлементов и вызвать гормональные колебания, на фоне чего волосы становятся тусклыми, кожа головы — чувствительной, а корни — слабыми. К негативным последствиям может привести даже кратковременный стресс — недосып, конфликт или переработка.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить объем волос под шапкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами