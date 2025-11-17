Психолог назвала лучший способ для борьбы с тревогой

Психолог Макарова: для борьбы с тревогой важно понять, что ее вызывает

Сбор сведений по вопросу, который вызывает стресс, является наилучшим способом для борьбы с тревогой. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Кира Макарова.

«Вот почему некоторые во время болезни ищут информацию в Сети. Им нужно обязательно узнать про диагноз, и покой не наступит, пока не будет ясности», — объяснила эксперт.

Чтобы прервать поток негативных мыслей, она посоветовала задать себе вопрос «что происходит». Помимо этого, важно провести анализ ситуации и продумать возможные варианты развития событий. Это поможет осознать, что ничего плохого не ожидается, заключила Макарова.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим до этого говорила, что дыхательные практики являются одним из эффективных методов для борьбы с тревогой. Так, например, можно использовать технику глубокого и медленного дыхания «по квадрату», в которой каждый этап (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка) занимает около четырех секунды. Это поможет насытить кровь кислородом, успокоить сердцебиение, улучшить концентрацию внимание и восстановить спокойствие.

