Психолог назвала практики, которые помогут побороть тревогу

Дыхательные практики являются одной из эффективных методов для борьбы с тревогой. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Так, например, можно использовать технику глубокого и медленного дыхания «по квадрату», в которой каждый этап (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка) занимает около четырех секунды. Это поможет насытить кровь кислородом, успокоить сердцебиение, улучшить концентрацию внимание и восстановить спокойствие.

Успокоить тревогу можно также за счет медитации под спокойную или расслабляющую музыку или техники «стоп слово», добавила Сулим.

«Определенные фразы помогают остановить поток тревожных мыслей. Достаточно придумать утверждение, в которое хочется верить, и за счет этого оно будет успокаивать. Можно сформулировать его в одно предложение, однако это не должен быть знакомый всем штамп», — уточнили в сообщении.

Психолог Кира Макарова до этого говорила, что незнакомая или неконтролируемая ситуация может стать источником тревоги. По ее словам, психика людей может самостоятельно придумывать неприятные варианты развития событий, что приводит к тревожным мыслям.

