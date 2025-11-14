На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему возникает тревога

Психолог Макарова: тревога может возникнуть из-за незнакомой ситуации
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Незнакомая или неконтролируемая ситуация может стать источником тревоги. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Кира Макарова.

По ее словам, психика людей может самостоятельно придумывать неприятные варианты развития событий, что приводит к тревожным мыслям.

«Когда человек четко понимает, кого или чего он боится, то испытывает страх. В свою очередь, тревога — это возбужденное состояние, которое необходимо, чтобы правильно реагировать в случае опасности. Оно подсказывает человеку, что он теряет уверенность в базовой потребности – безопасности», — уточнила Макарова.

К сигналам тревоги эксперт отнесла учащенное дыхание и сердцебиение, повышение артериального давления. Если человек постоянно сталкивается с ней, у него могут начаться панические атаки или затяжной стресс, предупредила Макарова. В таких случаях важно обратиться за помощью к специалисту.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос до этого говорил, что для быстрого избавления от тревоги стоит внимательно посмотреть на вещи вокруг себя. Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить)».

Ранее россиянам рассказали, почему молодежь больше страдает от тревоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами