«Яйца драконов и круиз по Арктике»: россияне рассказали, где будут отдыхать зимой

RT: зимой россияне поедут смотреть на китов и отдыхать на пляже Яйца драконов
Shutterstock/Maxena

Рейтинг самых популярных у россиян направлений для отдыха предстоящей зимой возглавили холодные регионы – число посуточных бронирований квартир в них выросло на 46%. Первое место заняла Мурманская область, сообщает RT со ссылкой на данные «Авито Путешествия».

Путешественники собираются в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние, китов, а также побывать на знаменитом пляже «Яйца драконов» в Териберку. После этого многие планируют отправиться в арктический круиз по морю, рассказали исследователи.

Второе место в рейтинге самых популярных направлений заняла Карелия, куда зимой россияне собираются поехать, чтобы увидеть национальные и горные парки, погулять по природным маршрутам.

Третье место заняла Иркутская область, куда традиционно россияне едут, чтобы увидеть Байкал, покрытый прозрачным льдом.

Отмечается, что выгоднее всего посуточная аренда обойдется путешественникам в Коми (2,7 тыс. рублей). Далее по доступности следуют Красноярский край (3,6 тыс. рублей), Магаданская и Иркутская области (3,7 тыс. рублей).

Напомним, «Газета.Ru» составила топ направлений для пляжного отдыха на Новый год — 2026. Подробнее о том, куда поехать на новогодние каникулы в 2025/26 году и во сколько это обойдется — в материале.

Ранее стало известно, в какой стране многие россияне решили встретить 2026 год.

