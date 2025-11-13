США будут отказывать в визах лицам с раком, ожирением и диабетом

WP: администрация Трампа решила отказывать в визах США лицам с раком и ожирением

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение, рак, диабет и болезни сердца как основания для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Уточняется, что такое указание 6 ноября разослал американским дипмиссиям по всему миру Госдеп.

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в Соединенные Штаты по нескольким новым причинам, в том числе вероятность того, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

«Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, неврологические заболевания, психические расстройства, нарушения обмена веществ, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в публикации.

Что касается ожирения, рекомендуется учитывать этот фактор, так как заболевание способно вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во время сна, депрессию и высокое кровяное давление.

