На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США будут отказывать в визах лицам с раком, ожирением и диабетом

WP: администрация Трампа решила отказывать в визах США лицам с раком и ожирением
true
true
true
close
Depositphotos

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение, рак, диабет и болезни сердца как основания для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Уточняется, что такое указание 6 ноября разослал американским дипмиссиям по всему миру Госдеп.

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в Соединенные Штаты по нескольким новым причинам, в том числе вероятность того, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

«Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, неврологические заболевания, психические расстройства, нарушения обмена веществ, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в публикации.

Что касается ожирения, рекомендуется учитывать этот фактор, так как заболевание способно вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во время сна, депрессию и высокое кровяное давление.

Ранее США ввели новый визовый сбор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами