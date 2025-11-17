На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое китайцев незаконно пересекли границу с РФ ради папоротника

Суд в Приморье осудил двух китайцев за пересечение границы ради папоротника
herbal-organic.com

Суд в Приморье осудил двух граждан КНР за незаконное пересечение границы ради сбора папоротника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Как установил суд, осужденные договорились о сборе папоротника у границы, находясь в городе Хуньчунь. Затем они пересекли границу с РФ в Хасанском муниципальном округе и направились вглубь территории РФ на «промысел», после чего их задержали российские пограничники.

Приморский суд приговорил иностранцев к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Зачем китайцам понадобился папоротник, не уточняется, однако в национальной кухне он используется для приготовления блюд. Его употребляют в жареном виде с соевыми и другими соусами.

До этого в Приамурье осудили водителя из КНР за попытку вывоза золота на 15 млн рублей. По версии следствия, он нашел пакет со слитком желтого цвета на территории России и решил присвоить находку себе.

Ранее Песков высоко оценил китайскую кухню.

