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Китаец пытался вывезти из РФ золотой слиток на 15 млн рублей и был осужден

В Приамурье водителя из КНР осудили за попытку вывоза золота на 15 млн рублей
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Объединенная пресс-служба судов Амурской области/VK

Суд вынес приговор гражданину Китая, который пытался вывезти на родину слиток золота. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

По версии следствия, он нашел пакет со слитком желтого цвета на территории России.

«Экспертиза установила, что слиток массой 1916,5 грамма содержит 1758 граммов золота и 112,69 граммов серебра», – сообщается в публикации.

Иностранец решил присвоить себе находку. Он спрятал металл в своей машине и не продемонстрировал его на пункте пропуска «Кани-Курган», пытаясь вывезти в Китай. Слиток обнаружили под сиденьем машины.

Известно, что стоимость найденного составляет 15 миллионов рублей. Предмет конфисковали в доход государства.

Иностранца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее читинские таможенники нашли у россиянина 1,3 кг золота в тайнике с инструментами.

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