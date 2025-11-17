На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии после критики отменили аукцион по продаже вещей жертв Холокоста

В Германии отменили аукцион предметов, связанных с Холокостом
Depositphotos

После масштабной критики в Германии отменили аукцион, на котором собирались выставить на торги личные документы жертв Холокоста. Об этом пишет Die Welt.

Газета сообщает, что правительство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия подтвердило отмену спорного мероприятия. Теперь политики и мемориальные организации требуют расследовать случившееся.

«Подобное просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных вещей», — заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль.

Он добавил, что обсудил инцидент со своим польским коллегой Радославом Сикорским и они полностью согласны в том, что попытка извлечь выгоду из Холокоста отвратительна и должны быть пресечена.

Польский министр подчеркнул, что выставленные на продажу лоты не должны попасть на коммерческий рынок. Варшава требует передачи документов в музей в Освенциме.

Министр культуры ФРГ Вольфрам Ваймер приветствовал отмену аукциона и отметил, что исторические документы, отражающие страдания и преступления Холокоста, не подходят для частных коллекций.

Аукционный дом Felzmann в городе Нойсе планировал 17 ноября провести торги под названием «Система террора. Том II. 1933–1945». В том числе там собирались продавать переписку узников немецких концлагерей, антисемитский пропагандистский плакат, документы о принудительной стерилизации и желтую звезду из концлагеря Бухенвальд. В Польше потребовали отмены торгов.

Ранее Польша и Россия поспорили с ЕК из-за заявления про «польские концлагеря».

