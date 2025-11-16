Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом

Минкульт Польши: неприемлемо обращение с памятью жертв Холокоста как с товаром

Министерство культуры и национального наследия Польши требует отменить аукцион в Германии по продаже предметов, связанных с Холокостом. Об этом сообщает money.pl.

Министр культуры Марта Ченковска подчеркнула, что «подобная практика глубоко» неприемлема». Ее ведомство решительно осуждает деятельность Аукционного дома Фельцмана в Нойсе, который планирует продажу сувениров и документов от узников концлагерей.

В ведомстве добавили, что польская сторона не приемлет обращение с данными предметами как с товаром.

Кроме того, польские власти заявили, что «безоговорочно потребуют» возвращения этих предметов в Польшу.

До этого издание Spiegel сообщило, что аукционный дом Felzmann в германском Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предметы, связанные с Холокостом. По данным онлайн-каталога, в рамках торгов также будут продаваться антиеврейский пропагандистский плакат и желтая звезда из концалагеря Бухенвальд.

