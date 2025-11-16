На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом

Минкульт Польши: неприемлемо обращение с памятью жертв Холокоста как с товаром
close
Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство культуры и национального наследия Польши требует отменить аукцион в Германии по продаже предметов, связанных с Холокостом. Об этом сообщает money.pl.

Министр культуры Марта Ченковска подчеркнула, что «подобная практика глубоко» неприемлема». Ее ведомство решительно осуждает деятельность Аукционного дома Фельцмана в Нойсе, который планирует продажу сувениров и документов от узников концлагерей.

В ведомстве добавили, что польская сторона не приемлет обращение с данными предметами как с товаром.

Кроме того, польские власти заявили, что «безоговорочно потребуют» возвращения этих предметов в Польшу.

До этого издание Spiegel сообщило, что аукционный дом Felzmann в германском Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предметы, связанные с Холокостом. По данным онлайн-каталога, в рамках торгов также будут продаваться антиеврейский пропагандистский плакат и желтая звезда из концалагеря Бухенвальд.

Ранее на Камчатке местного жителя осудили за одобрение Холокоста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами