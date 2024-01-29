Кадр из ролика о жертвах Холокоста, в котором Освенцим назван польским концлагерем

«Обнаружили ошибку»: Польша и Россия поспорили с ЕК из-за заявления про «польские концлагеря» МИД Польши признал недопустимым называть Освенцим польским концлагерем

Власти Польши возмутились из-за того, что Еврокомиссия назвала Освенцим польским концлагерем в видеоролике в память о жертвах Холокоста. Варшава давно борется за то, чтобы концлагеря не называли «польскими», и напоминает о немецкой оккупации страны во времена работы лагерей. При этом заявление ЕК об Освенциме возмутило не только Польшу, но и Россию — уже по другой причине.

28 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в соцсети Х сообщение по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В нем говорилось, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» находится в Польше, без указания контекста ситуации в годы Второй мировой войны. Несколько жертв подписали как «убиты в Освенциме, Польша».

Еврокомиссия не уточнила, что концлагерь создали во времена оккупации страны. Это возмутило министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

«Говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, следует отметить, что он был создан в условиях немецкой оккупации», — подчеркнул министр в соцсети X.

После критики со стороны Варшавы ЕК изменила субтитры, и теперь Освенцим назван там «немецким нацистским лагерем смерти». Спикер польского парламента Шимон Головня приветствовал исправление и заявил, что это «единственная правда».

«Лагерь Освенцим был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, оккупированных Германией в 1939 году» — напомнил он.

К обсуждению подключилось и посольство Польши в Швеции, заявив, что «никаких польских лагерей смерти не было», и важно помнить об этом, поскольку «слова имеют значение».

Всего на территории Польши нацисты организовали шесть концлагерей, в том числе «Аушвиц-Биркенау», где погибли более миллиона человек. 27 января 1945 года лагерь был освобожден советскими войсками.

Россия тоже возмутилась

Историческая справка от Еврокомиссии вызвала возмущение не только в Варшаве, но и в Москве. При этом недовольство России вызвали не «польские лагеря», а слова о том, что «Аушвиц-Биркенау» был освобожден «союзными войсками».

«Читая заявление Еврокомиссии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, мы обнаружили ошибку. Было бы здорово, если бы Еврокомиссия исправила ее. Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска», — отметили в представительстве РФ при Евросоюзе.

ЕК не стала вносить изменения в текст, в нем до сих пор говорится, что лагерь освободили союзные войска.

Борьба с формулировками

МИД Польши еще в 2018 году сообщал, что часто просит исправлять статьи в зарубежных СМИ, где говорится о «польских лагерях». Посольства страны также внимательно следят за иностранной прессой, чтобы журналисты писали именно о «лагерях смерти в оккупированной Польше».

«Причина таких ошибок [когда говорят о «польских лагерях»] — полное незнание и непонимание вопроса. В Польше и Германии к этому вопросу, несомненно, относятся с гораздо большей чувствительностью, чем в других странах», — отмечал бывший министр иностранных дел республики Адам Даниэль Ротфельд, чьи родители погибли от рук нацистов в 1943 году.

Польские власти подчеркивают, что страна формально не капитулировала перед Германией, имела правительство в изгнании и продолжала подпольную борьбу с немцами. Поэтому называть местные концлагеря «польскими», по мнению Варшавы, неправильно и оскорбительно.

Однако попытки польского правительства бороться со словами приводят к обратному результату, считает директор офиса Американского еврейского комитета в Центральной Европе Агнешка Маркевич. Термин «польский лагерь смерти» начинает звучать намного чаще, чем если бы Варшава не обращала на него столько внимания.

«Конечно, Польша имеет право [требовать рассказывать] всю правду. Эта страна сильно пострадала. У нее было самое большое движение сопротивления в Европе, и оно помогало союзникам в борьбе с нацистами», — отметила Маркевич.

В 2018 году правительство Польши законодательно запретило использовать выражение «польские лагеря смерти» и другие формулировки, которые можно интерпретировать как признание поляков соучастниками преступлений нацистов. За это грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Закон вызвал резкое осуждение в Израиле. Там опасались, что запрет ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

«Никто не может изменить историю, и Холокост нельзя отрицать», — подчеркивал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Госдепартамент США со своей стороны соглашался, что фраза «польские лагеря смерти» является «неточной, вводящей в заблуждение и оскорбительной». Но подобные законы, по мнению департамента, «могут подорвать свободу слова и академического дискурса».