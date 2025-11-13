Госдума рассмотрит законопроект об отпусках ветеранам СВО

В Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, расширяющий социальные гарантии для ветеранов боевых действий. Документ предлагает предоставить данной категории граждан возможность оформления неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней в году, говорится в электронной базе данных Думы.

«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», – говорится в сопроводительных материалах к проекту.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие данных мер направлено на повышение уровня социальной защищенности лиц, имеющих статус ветерана боевых действий.

Отмечается, что законопроект разработан с целью усиления социальной поддержки участников военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, и отслуживших положенный срок или досрочно отозванных по уважительным причинам.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту.