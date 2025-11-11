На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкомы на Украине начали маскироваться под работников скорой

РИА Новости: сотрудники ТЦК в Днепре начали использовать машины скорой помощи
Iurii Vlasenko/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) начали передвигаться на машинах скорой помощи и аварийных служб, чтобы не привлекать внимания и действовать внезапно во время мобилизации местных жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Они активно используют транспорт аварийных служб и скорой помощи, тем самым маскируясь под работников различных служб», — отметил источник агентства.

По его словам, работники ТЦК «охотятся на людей», подлежащих призыву на службу в армии. При этом использование автомобилей скорой помощи и иных служб позволяет им незаметно приближаться к гражданам.

8 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Виннице машина с сотрудниками военного комиссариата дважды сбила человека. Пост был дополнен видеозаписью, на которой запечатлено, как несколько граждан пытаются вытащить из автомобиля ТЦК человека. Уезжая с места происшествия, транспортное средство дважды сбивает мужчину, который сначала преградил ему дорогу, а потом побежал перед капотом автомобиля в попытке его остановить.

Ранее работники военного комиссариата в Киеве забрали учителя физкультуры прямо во время урока.

