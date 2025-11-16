В Путинском районе Грозного началось строительство Владимирского собора

В новом грозненском районе имени Путина началось строительство Владимирского собора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что строящийся собор станет одним из ключевых объектов района. Храм общей площадью 441,69 кв. м рассчитан на 500 человек. В архитектурном замысле проекта объединены традиционное русское церковное зодчество и современные строительные решения. В храмовый комплекс также войдут здание прихода, помещения для общественных собраний, воскресная школа и благоустроенная территория для проведения образовательных и праздничных мероприятий.

По словам Кадырова, возведение собора является еще одним важным шагом в развитии инфраструктуры нового городского района.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике и дальше будут создаваться все необходимые условия для полноценной работы религиозных учреждений и развития духовной инфраструктуры, чтобы каждая община имела возможность свободно и достойно исповедовать свою религию.

