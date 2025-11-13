В Чечне провели профилактическую беседу с блогерами после оскорбления религиозных чувств

В Грозном провели профилактическую беседу с блогершами Ариной и Мариной

Представители министерств Чеченской Республики провели профилактическую беседу с блогерами Ариной и Мариной, опубликовавшими контент, оскорбляющий религиозные чувства граждан и традиции чеченского народа. Об этом сообщил помощник главы ЧР Амир Сугаипов, передает «Грозный-Информ».

В ходе беседы блогерам разъяснили требования российского законодательства к публичной деятельности. Девушки, по словам официальных лиц, осознали свою ошибку и пообещали впредь не допускать подобных нарушений.

«Мы особо подчеркнули, что публикация такого рода контента и дальнейшее игнорирование будут пресекаться жесткими мерами в рамках закона», — заявил Сугаипов.

Помощник главы Чечни отметил, что глава республики Рамзан Кадыров уделяет особое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. Сугаипов подчеркнул, что Россия является многонациональным государством, где свобода слова неотделима от ответственности перед обществом.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о создании Путинского суда в Чечне.