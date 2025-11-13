На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чечне провели профилактическую беседу с блогерами после оскорбления религиозных чувств

В Грозном провели профилактическую беседу с блогершами Ариной и Мариной
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представители министерств Чеченской Республики провели профилактическую беседу с блогерами Ариной и Мариной, опубликовавшими контент, оскорбляющий религиозные чувства граждан и традиции чеченского народа. Об этом сообщил помощник главы ЧР Амир Сугаипов, передает «Грозный-Информ».

В ходе беседы блогерам разъяснили требования российского законодательства к публичной деятельности. Девушки, по словам официальных лиц, осознали свою ошибку и пообещали впредь не допускать подобных нарушений.

«Мы особо подчеркнули, что публикация такого рода контента и дальнейшее игнорирование будут пресекаться жесткими мерами в рамках закона», — заявил Сугаипов.

Помощник главы Чечни отметил, что глава республики Рамзан Кадыров уделяет особое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. Сугаипов подчеркнул, что Россия является многонациональным государством, где свобода слова неотделима от ответственности перед обществом.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о создании Путинского суда в Чечне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами