Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной

В Ирландии белая морская пена покрыла деревню Лохшинни
true
true
true

Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу. Об этом сообщает портал Extra.

В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни. Один из местных жителей рассказал, что за 50 лет жизни в этом районе не видел ничего подобного.

«Постоянный слой кремово-коричневой пены вдоль побережья после периода теплой погоды, сменившегося сильным ветром, скорее всего, представляет собой естественную пену от безобидного цветения водорослей», — предположил другой местный житель.

До этого в Аргентине объявили оранжевый уровень опасности в районе Сан-Николас из-за шторма. Днем 15 ноября перед непогодой в городе Хенераль-Вильегас сфотографировали быстро формирующиеся облака. Они свидетельствовали об экстремальных погодных условиях. Местные жители поделились в соцсетях кадрами, на которых видно движение атмосферного фронта и контраст между теплыми и холодными воздушными массами в небе над городом.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

