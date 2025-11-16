На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам спрогнозировали аномально теплый декабрь

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве растает из-за теплого декабря
Илья Питалев/РИА Новости

Первый снежный покров появится в Москве только к концу ноября, но удержится недолго. Об этом рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова.

По данным специалиста, снег действительно может лечь в столице в последние дни месяца, однако покров будет нестойким и «проживет» лишь несколько суток. Позднякова отметила, что устойчивого слоя ждать не стоит, поскольку декабрь, по ее прогнозу, обещает быть аномально теплым.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной.

Он добавил, что минувшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Синоптик подчеркнул, что эти показатели характерны для декабря.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.

