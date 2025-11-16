На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима

Тишковец: настоящая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной
close
Maxim Zmeyev/Reuters

Настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — написал специалист.

Несколькими часами ранее Тишковец сообщил, что прошедшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Синоптик подчеркнул, что эти показатели характерны для декабря.

14 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что зима в России будет холоднее предыдущей. По его словам, ожидается повышенное количество оттепелей, но будет и температура -20°C и ниже.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами