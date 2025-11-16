Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима

Настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — написал специалист.

Несколькими часами ранее Тишковец сообщил, что прошедшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Синоптик подчеркнул, что эти показатели характерны для декабря.

14 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что зима в России будет холоднее предыдущей. По его словам, ожидается повышенное количество оттепелей, но будет и температура -20°C и ниже.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.