Синоптик рассказал о декабрьских морозах минувшей ночью

Прошедшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась и ударили морозцы. В Москве минимальная температура на ВДНХ составила -4,3, в Тушино -5,2, на Балчуге -2,4, Строгино -3,9, Бутово -6,8», — написал он, отметив, что это была самая холодная ночь текущей осени.

В Подмосковье самая низкая температура в Ново-Иерусалиме -7°C, в Черустях -7,4°C и в Михайловском -7,6°C. Тишковец подчеркнул, что эти показатели характерны для декабря. Он добавил, что до 9:00 мск температура продолжит понижаться.

В воскресенье в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха в столице не превысит 0°C.

До этого сообщалось, что выпавший в столице первый снег стал одним из самых поздних первых снегопадов в этом веке.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.