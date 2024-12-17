Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях

Крупные российские блогеры значительно увеличили свои доходы в запрещенных социальных сетях, несмотря на их блокировку. В частности, доход от рекламы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вырос почти на 20% и достиг 130 миллионов рублей, сообщила «Известиям» Ассоциация блогеров и агентств.

Главным фактором роста доходов стало не столько привлечение новых рекламодателей, сколько увеличение цен на размещение рекламы. На рынке рекламы под управлением Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Instagram становится наиболее значимой платформой для блогеров благодаря своим уникальным функциональным возможностям и алгоритмам. Лента рекомендаций эффективно способствует распространению коротких видео, а формат Reels стал особенно популярным как в плане регулярного контента, так и для интеграции рекламы.

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин подчеркнул, что большинство аудитории по-прежнему сосредоточено у блогеров в запрещенных социальных сетях, и им пока не удалось значительно перенести свою аудиторию на легальные медиаплатформы.

На днях Генеральная прокуратура обнаружила случаи публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России, что стало основанием для привлечения мессенджера к ответственности.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета.