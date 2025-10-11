Арестованную блогершу Вискас оштрафовали за пропаганду наркотиков

Блогершу Виолетту Леденеву, известную под ником Вискас, оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье о пропаганде употребления наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, на девушку составили протокол за опубликованные в мае ролики, в которых она употребляла «психоактивные вещества». Уточняется, что Леденева признала вину, суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей.

Уточняется, что на суд блогер не явилась, так как в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в оскорблении чувств верующих. Как пишет «Осторожно, новости», дело против нее возбудили в мае этого года после того, как блогер Владислав Поздняков выложил видео, в котором сожитель Леденевой проводит православным крестом по половым органам. Этим видео позднее заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Изначально Вискас высмеяла все обвинения, а однако позднее выложила видео с извинениями, в котором стояла на коленях.

До этого стало известно, что скандальному блогеру Михаилу Литвину грозит тюрьма в России за уклонение от армии. Как сообщает SHOT, до этого инфлюенсер публично заявлял о покупке военного билета.

Ранее прокурор потребовал для блогера Андрея Сидоропуло 9 лет колонии за мошенничество.