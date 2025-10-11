На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованную блогершу Вискас оштрафовали за пропаганду наркотиков

Сидящую в СИЗО блогершу оштрафовали на 10 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Блогершу Виолетту Леденеву, известную под ником Вискас, оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье о пропаганде употребления наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, на девушку составили протокол за опубликованные в мае ролики, в которых она употребляла «психоактивные вещества». Уточняется, что Леденева признала вину, суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей.

Уточняется, что на суд блогер не явилась, так как в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в оскорблении чувств верующих. Как пишет «Осторожно, новости», дело против нее возбудили в мае этого года после того, как блогер Владислав Поздняков выложил видео, в котором сожитель Леденевой проводит православным крестом по половым органам. Этим видео позднее заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Изначально Вискас высмеяла все обвинения, а однако позднее выложила видео с извинениями, в котором стояла на коленях.

До этого стало известно, что скандальному блогеру Михаилу Литвину грозит тюрьма в России за уклонение от армии. Как сообщает SHOT, до этого инфлюенсер публично заявлял о покупке военного билета.

Ранее прокурор потребовал для блогера Андрея Сидоропуло 9 лет колонии за мошенничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами