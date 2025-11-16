На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следствие уточнило давность смерти ребенка, чью голову нашли в московском пруду

ТАСС: ребенок из Гольяновского пруда погиб не более двух суток назад
Столичный СК

Смерть ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, наступила менее двух суток назад. Об этом сообщили ТАСС правоохранительные органы.

По словам источника агентства, личность погибшего пока не установлена.

Останки мальчика предположительного возраста от семи до десяти лет обнаружили утром 16 ноября рабочие, занимавшиеся реконструкцией водоема. В пакете и рюкзаке, которые находились в пруду, находились части тела. Приехавшие на место водолазы МЧС обследовали акваторию, но других фрагментов не нашли.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, следователи продолжают розыскные мероприятия. По предварительной информации, в деле уже появился подозреваемый.

Житель Гольяново рассказал «Газете.Ru» о том, как шли поиски останков школьника. Сама территория пруда, по его словам, не огорожена. Девушка Юлия призналась в беседе с 360.ru, что ей страшно жить в этом районе.

Подробности о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростове-на-Дону родители расчленили тело младенца и пропустили через мясорубку.

