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В Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке

В Ростове-на-Дону будут судить родителей за жестокое убийство младенца

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Shutterstock

В Ростове-на-Дону родителей подозревают в убийстве и расчленении своего восьмимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме на улице Платона Кляты. По версии правоохранителей, родители расправились с девочкой. Убедившись, что она мертва, мужчина и женщина расчленили младенца в мясорубке. Тело положили в несколько полиэтиленовых пакетов и спрятали в морозильник.

После этих манипуляций, мать семьи позвонила в полицию и заявила, что к ним в дом ворвались неизвестные. Они якобы усыпили пару с помощью газа и позже родители обнаружили пропажу ребенка.

Сотрудники МВД не поверили в эту историю, но выехали по адресу. У супругов они изъяли ножи, электромясорубку и пакеты с останками.

Как сообщает СК РФ, в отношении родителей возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенного группой лиц.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – поделились следователи.

На данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Астраханской области в неотапливаемом доме нашли обездвиженного пятимесячного младенца.

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