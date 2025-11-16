На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области больницу залило после недавнего ремонта

Жители поселка Новогуровского в Тульской области пожаловались на состояние больницы после ремонта, в которой дождь заливает дорогостоящее оборудование. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Тула жесть».

На кадрах виден потолок, с которого на пол течет вода, и упакованная в целлофан техника. Голос за кадром сообщает, что внизу располагается маммограф.

Как следует из сообщения, ремонт в больнице забросили, крыша частично демонтирована и в связи с непогодой ситуация ухудшается.

«В поселке много пожилых и маленьких детей, проблемно добираться в городскую больницу. Мы опасаемся, что в итоге останемся без единственной больницы», — пожаловались жители Новогуровского.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 1,8 млрд рублей на строительство и развитие медицинской инфраструктуры в Орловской, Псковской областях и Алтайском крае.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для медиков.

