В Алтайском крае мужчина избил двух девушек в ночном клубе

112: в Бийске мужчина пробил голову девушке в ночном клубе
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В одном из ночных клубов Бийска мужчина избил двух девушек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел 8 ноября. В одном из ночных клубов отдыхали две подруги. За соседним столом сидел мужчина со своей девушкой. Из-за вульгарного поведения пары девушки позвали охрану.

Журналисты отметили, что пара ждала подруг на выходе из клуба. По словам посетительниц, мужчина накинулся на них. В результате он проломил одной из девушек голову бутылкой и таскал по всему залу, утверждает 112.

Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

12 ноября в Улан-Удэ женщина подожгла волосы посетительнице ночного клуба. Пламя помогли потушить очевидцы, а поджигательница спешно покинула место происшествия. Тем не менее ее оперативно задержали и допросили.

Задержанная заявила, что подожгла незнакомку случайно, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения и «играла с зажигалкой». Однако, судя по записи с камеры видео наблюдения, гостья клуба сделала это намеренно.

Ранее в Кемерово конфликт в стриптиз-клубе закончился стрельбой.

