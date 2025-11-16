Единственную дорогу в Териберку занесло снегом

Единственная дорога в Териберку закрыта второй день из-за плохой погоды

Единственная дорога, ведущая в Териберку, закрыта уже вторые сутки из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Поселок оказался фактически отрезан от остальной части Мурманской области.

«Туристы не могут выбраться, у многих «сгорают» авиабилеты, а местные жители вынуждены ждать проезда без каких-либо прогнозов», — пишет канал.

Дорожные службы пока не сообщают, когда движение будет восстановлено.

Канал отмечает, что для зимнего периода такая ситуация стала почти нормой.

15 ноября во Владимирской области произошли отключения света из-за мокрого снега и ветра с порывами до 15 м/с. Технологические нарушения были зафиксированы в ряде районов северо-западной и центральной части региона. «Владимирэнерго» ввела режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. Восстановлением энергоснабжения занимаются 34 бригады.

Ранее в аэропорту Кемерово задержали десятки рейсов из-за непогоды.