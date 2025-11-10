На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове задерживаются авиарейсы из-за непогоды

В аэропорту Кемерово задержали десятки рейсов из-за непогоды
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Аэропорт в Кемерове задерживает авиарейсы и перенаправляет самолеты в другие города из-за неблагоприятных погодных условий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, передает Сiбдепо.

По данным источника, из-за резкого ухудшения погодных условий были задержаны десятки авиарейсов компаний S7, Nordwind и Red Wings, некоторые из которых перенаправили в другие города. При этом два пассажирских воздушных судна, следовавших в Кемерово, оказались экстренно направлены в запасные аэропорты Красноярска и Новосибирска.

На масштабный сбой оперативно отреагировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, начав проверку с целью защиты прав пассажиров, столкнувшихся с задержками рейсов.

«Кемеровской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сказано в сообщении.

Органы следят, чтобы все пассажиры задержанных рейсов получили комплекс услуг и компенсаций, полагающихся по закону. Также для оперативных жалоб был предоставлен телефон дежурного прокурора.

Ранее в Астане задержали авиарейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами