В Кемерове задерживаются авиарейсы из-за непогоды

Аэропорт в Кемерове задерживает авиарейсы и перенаправляет самолеты в другие города из-за неблагоприятных погодных условий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, передает Сiбдепо.

По данным источника, из-за резкого ухудшения погодных условий были задержаны десятки авиарейсов компаний S7, Nordwind и Red Wings, некоторые из которых перенаправили в другие города. При этом два пассажирских воздушных судна, следовавших в Кемерово, оказались экстренно направлены в запасные аэропорты Красноярска и Новосибирска.

На масштабный сбой оперативно отреагировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, начав проверку с целью защиты прав пассажиров, столкнувшихся с задержками рейсов.

«Кемеровской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сказано в сообщении.

Органы следят, чтобы все пассажиры задержанных рейсов получили комплекс услуг и компенсаций, полагающихся по закону. Также для оперативных жалоб был предоставлен телефон дежурного прокурора.

Ранее в Астане задержали авиарейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями.