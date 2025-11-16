На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве задержали женщину, продававшую наркотики из окна квартиры

Полиция Киева задержала наркоторговку, торговавшую из окна первого этажа
Global Look Press

В Киеве полицейские задержали женщину, которая продавала наркотики из окна своей квартиры на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает УНИАН.

При обыске у 28-летней задержанной нашли наркотические вещества, а также весы, мобильные телефоны и деньги.

По данным агентства, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Тюменской области молодые люди продавали наркотики через интернет. Правоохранители вышли на след юных наркодилеров и во время обыска в квартире одного из юношей в поселке Московский нашли 70 свертков с веществом растительного происхождения.

Предприниматели, которым 18 и 19 лет, признались, что торговали запрещенными веществами несколько месяцев. Они закупали наркотики оптом, фасовали их и передавали покупателям, оставляя свертки в тайниках на территории Тюмени и области. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянина задержали в Таиланде за расклейку стикеров с QR-кодом сайта по продаже наркотиков.

