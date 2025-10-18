На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подростки из Тюменской области открыли наркомагазин и попались

Молодые дилеры из Тюменской области попались на продаже наркотиков в мессенджере
В Тюменской области молодые люди продавали наркотики через интернет и попались, сообщили в УМВД по региону.

Правоохранители вышли на след юных наркодилеров в ходе проверки оперативной информации. В квартире одного из юношей в поселке Московском обнаружили 70 свертков с веществом растительного происхождения.

«Около месяца назад злоумышленники, в целях увеличения прибыли, в одном из мессенджеров сети Интернет организовали магазин по продаже наркотических средств», — говорится на сайте ведомста.

Предприниматели, которым 18 и 19 лет, рассказали, что торговали запрещенными веществами несколько месяцев. Они закупали наркотики оптом, фасовали их и передавали покупателям, оставляя свертки в тайниках на территории Тюмени и области. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярске наркодилершу поймали после того, как она забыла вещества на съемной квартире.

