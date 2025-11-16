В ДНР предотвратили более 400 атак украинских беспилотников

Системой радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю были предотвращены 440 террористических атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

Над Донецком и Макеевкой были перехвачены 298 беспилотников, над Горловкой — 142, рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, одной из целей стала Старобешевская ТЭС. Ее пытались атаковать БПЛА с общей массой взрывчатого вещества более 100кг. Кроме того, ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка.

Целью еще одного БПЛА был железнодорожный узел в Докучаевске.

В конце октября ФСБ сообщала, что Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по железнодорожной станции в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, оснащенного авиабомбой массой около 100кг. Система РЭБ также сорвала атаку на электроподстанцию в Волновахе и линию электропередачи в районе Докучаевска.

