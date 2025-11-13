На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предложили сделать Донбасс автономией с соблюдением прав русскоязычных

WP: Киев мог бы предложить сделать Донбасс автономией в составе Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Киев мог бы предложить России оставить Донбасс в рамках Украины, но сделать его автономией с соблюдением прав русскоязычного населения, при этом ситуацию будут контролировать «многонациональные» миротворцы. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украине следует придерживаться стратегии, которая гарантирует суверенитет, одновременно предоставляя России реальный вариант выхода. Например, в качестве начала переговоров Украина могла бы предложить структуру децентрализованного управления… Донбассом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, согласно такому плану, Донбасс останется в составе Украины, но получит «значительную местную автономию», гарантированную «языковую защиту» и административную поддержку «многонациональных миротворческих сил».

По мнению автора материала, это предотвратит превращение конфликта в регионе в замороженный и позволит восстановить территориальную целостность Украины.

В начале сентября агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. Ранее газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом.

Договор о присоединении Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР к России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и главами этих регионов 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ВСУ растет недовольство командованием украинской армии.

Переговоры о мире на Украине
