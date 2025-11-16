В Приморье девушка упала на асфальт из окна шестого этажа

Момент падения девушки из окна многоэтажки в Приморье попал на видео

В Приморском крае девушка выпала из окна 6-го этажа и выжила. Момент падения опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в городе Большой Камень. Жительница микрорайона Солнечный разбилась, рухнув с высоты шестого этажа на асфальт, и получила множественные переломы.

Все случилось на глазах у пары, которая оказала пострадавшей первую помощь. Девушку экстренно доставили в больницу, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Причины инцидента выясняются.

До этого калининградец с эпилепсией упал с пятого этажа во время приступа. Несчастный случай произошел 25 октября с 53-летним жителем пятиэтажки на окраине города. Во время судорог он пробил ограждение из шифера и рухнул на землю. В тот момент мужчина был пьян. В состоянии травматического шока его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, повреждением позвоночника и ушибом грудной клетки.

Ранее в Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы.