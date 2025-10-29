На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградец с эпилепсией упал с пятого этажа во время приступа

В Калининграде мужчина выпал с балкона из-за приступа эпилепсии
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде мужчина упал с высоты во время приступа эпилепсии. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 25 октября с 53-летним жителем пятиэтажки на окраине города. В день инцидента мужчина вышел утром на балкон своей квартиры на последнем этаже дома.

Внезапно у калининградца началя эпилептический припадок. Во время судорог он пробил ограждение из шифера и рухнул на землю. В тот момент мужчина был пьян.

Его соседка услышала шум и вызвала скорую. В состоянии травматического шока пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, повреждением позвоночника и ушибом грудной клетки.

До этого в США четырехлетняя девочка спасла жизнь воспитательнице с эпилепсией, позвав на помощь. Прибывшие медики установили, что у женщины останавливалось дыхание дважды. Она была срочно госпитализирована и сейчас находится на пути к выздоровлению. Родители других воспитанников и сотрудники детского сада назвали девочку настоящей героиней дня.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка.

