Калининградец с эпилепсией упал с пятого этажа во время приступа

В Калининграде мужчина упал с высоты во время приступа эпилепсии. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 25 октября с 53-летним жителем пятиэтажки на окраине города. В день инцидента мужчина вышел утром на балкон своей квартиры на последнем этаже дома.

Внезапно у калининградца началя эпилептический припадок. Во время судорог он пробил ограждение из шифера и рухнул на землю. В тот момент мужчина был пьян.

Его соседка услышала шум и вызвала скорую. В состоянии травматического шока пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, повреждением позвоночника и ушибом грудной клетки.

