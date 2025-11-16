На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме высказались о равном доступе к маркетплейсам

Депутат Аксаков поддержал разработку законопроекта о равном доступе к маркетплейсам
close
«Газета.Ru»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.Ru», что поддерживает разработку законопроекта, в рамках которого предлагается предоставить продавцам и покупателям равный доступ к маркетплейсам для регулирования скидок.

«При этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились. Если этого не учесть при принятии закона, люди столкнутся с фактическим ростом цен. В результате условия будут одинаково невыгодными для покупателей», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что для сохранения выгоды при равных условиях доступа обсуждение инициативы должно проходить совместно с законодателями, банками, маркетплейсами и регулятора. По словам главы комитета, решение будет найдено.

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в так называемый «закон о маркетплейсах» для обеспечения недискриминационного доступа к онлайн — торговым площадкам для всех партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с этими платформами лиц и закрепив принцип единой цены на товары независимо от выбора электронного платежного средства.

Как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. В ответ руководители российских маркетплейсов заявили, что готовы договариваться с банками о скидках.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.

