На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Голос «Бегущего в лабиринте» умер в возрасте 27 лет

В Санкт-Петербурге в 27 лет умер актер дубляжа Петр Вечерков
true
true
true
close
соцсети Петра Вечеркова

В Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался российский актер дубляжа Петр Вечерков. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Русский дубляж» в соцсети «ВКонтакте».

«Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — говорится в публикации.

Петр Вечерков занимался озвучкой фильмов и сериалов с восьми лет. На его счету десятки работ. Его голосом, в частности, говорили Галли («Бегущий в лабиринте»), Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макс Кентон («Живая сталь»), Гарри («Каратэ-пацан»), Йоханес Хади («Пункт назначения: Комната 666») и другие персонажи известных картин. Кроме того, Вечерков известен своими театральными ролями.

До этого стало известно о смерти актрисы Сэлли Керкленд из «Брюса Всемогущего». Ее не стало в возрасте 84 лет. По данным TMZ, знаменитость умерла в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. Ее госпитализировали после падения в душе. Артистка получила травмы ребер и стопы. Отмечается, что на протяжении года Керкленд страдала от деменции.

Керкленд начала актерскую карьеру в 1962 году в театре. В 1968-м она стала первой актрисой, представшей обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1987-м она была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Анна». Всего в фильмографии Керкленд более 250 ролей.

Ранее близкий друг Гурченко рассказал, как узнал о ее уходе из жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами