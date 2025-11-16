Голос «Бегущего в лабиринте» умер в возрасте 27 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался российский актер дубляжа Петр Вечерков. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Русский дубляж» в соцсети «ВКонтакте».

«Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — говорится в публикации.

Петр Вечерков занимался озвучкой фильмов и сериалов с восьми лет. На его счету десятки работ. Его голосом, в частности, говорили Галли («Бегущий в лабиринте»), Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макс Кентон («Живая сталь»), Гарри («Каратэ-пацан»), Йоханес Хади («Пункт назначения: Комната 666») и другие персонажи известных картин. Кроме того, Вечерков известен своими театральными ролями.

До этого стало известно о смерти актрисы Сэлли Керкленд из «Брюса Всемогущего». Ее не стало в возрасте 84 лет. По данным TMZ, знаменитость умерла в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. Ее госпитализировали после падения в душе. Артистка получила травмы ребер и стопы. Отмечается, что на протяжении года Керкленд страдала от деменции.

Керкленд начала актерскую карьеру в 1962 году в театре. В 1968-м она стала первой актрисой, представшей обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1987-м она была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Анна». Всего в фильмографии Керкленд более 250 ролей.

