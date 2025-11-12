Близкий друг Гурченко рассказал, как узнал о ее уходе из жизни

Близкий друг Людмилы Гурченко, предприниматель Алимжан Тохтахунов, в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что уход из жизни Людмилы Гурченко стал для него внезапным.

«Когда она скончалась, она как раз смотрела фильм [«Легенда»], она пела песню, и в фильме шли люди, которые умерли уже. Ее коллеги шли, и в этот момент мне Сенин [вдовец Гурченко] рассказывал что Марковна говорит: «ой, Сереж, что-то у меня здесь жжет в груди». Потом, раз видно, вырубило... Все это за четыре минуты произошло. И умерла. Тут же он [Сенин], мне набрал… И все вот так вот, понимаете, это тромб оторвался около сердца. Бедняжка, может, нервничала, переживала этот фильм, видела в нем все и пела. А все те, кто ушел на тот свет, – это были актеры», — поделился Тохтахунов.

Друг Гурченко также рассказал, что артистка встречала последний Новый год в ее жизни с ним.

«Последний Новый год мы встречали вместе в ресторане, у меня же день рождения под Новый год. Мы вместе отмечали в ресторане «Турандот». У нас была там отдельная кабинка. Мы сидели и справляли мой день рождения, встретили Новый год. Это, как оказалось, для нее был последний Новый год…» — рассказал Тохтахунов.

Предприниматель также рассказал о знакомстве с всенародной любимицей. По его словам оно было дважды.

«Вообще, я с ней познакомился очень давно. Меня ее первый муж познакомил с ней в Германии. Я встретился с ним в гостинице, в холле, и он там ждал Людмилу Марковну. А потом вторично мы познакомились с ней в Москве. Она меня вспомнила. Познакомились при последнем муже, Сереже Сенине в ресторане «Шоколад». <...> Мы дружили, общались, она приглашала нас на свой фильм, он шел в кинотеатре «художественный». Мы дружили, она приходила, где-то мы общались, встречались по телефону, всегда говорили. Вот такая дружба была у нас», — поделился Тохтахунов.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известная по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее актриса Сизоненко рассказала о съемках с Гурченко.