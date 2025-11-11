На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла звезда «Брюса Всемогущего»

Актриса Сэлли Керкленд скончалась на 85-м году жизни
Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса Сэлли Керкленд скончалась в 84 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее представителя Майкла Грина.

Керкленд умерла в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. Его госпитализировали около недели назад после падения в душе. Артистка получила травмы ребер и стопы. Отмечается, что на протяжении года актриса страдала от деменции.

Керкленд начала актерскую карьеру в 1962 году в театре. В 1968-м она стала первой актрисой, представшей обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1987-м она была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Анна». За работу в этой картине она удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучшая актриса в драме».

В фильмографии Керкленд более 250 ролей. Она участвовала в таких проектах, как «Лучшие из лучших», «Афера», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Брюс Всемогущий», «Какими мы были», «Мыслить как преступник», «Театр Рэя Брэдбери», «Сильное лекарство», «Старски и Хатч», «Фелисити», «Большой Стэн», «Дни нашей жизни», «Она написала убийство».

