В Дубае открыли самый высокий отель в мире

В Дубае начал работу самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina, первые постояльцы уже заселились в свои номера. Об этом сообщило издание The National.

Высота отеля составила 377 метров, что выше 356-метрового дубайского отеля Gevora. В здании предусмотрены 82 этажа и 1004 номера. При этом на высоте 310 метров в отеле оборудован панорамный бассейн.

По данным издания, сегодня в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких отелей в мире, в том числе Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

10 ноября газета Politico сообщила, что парламент Сербии принял решение о сносе здания бывшего генштаба югославской армии для строительства отеля президента США Дональда Трампа. Для этого был принят специальный закон, который лишил объект статуса культурного наследия и объявил строительство «проектом национального значения».

Ранее построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса.