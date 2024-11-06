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Построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: на Филиппинах отель в форме петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Guinness World Records

Отель на Филиппинах попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое здание, построенное в виде курицы, пишет UPI.

На Филиппинах открылся уникальный отель, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное здание в форме курицы. Гостиница, расположенная в живописной местности Западного Негроса, имеет 15 современных номеров с кондиционерами и уютными интерьерами.

Основатель курорта Рикардо Кано Гвапо Тан поделился, что его идея заключалась в создании необычного здания, которое смогло бы привлечь внимание и вызвать восторг у гостей.

«Мы стремились создать нечто уникальное, чтобы наши посетители могли наслаждаться не только комфортом, но и эстетическим восприятием», — отметил он.

Помимо своей развлекательной функции, форма здания в виде петуха является данью уважения к местной культуре и традициям. Тан подчеркнул значимость этой птицы в индустрии разведения дичи, которая поддерживает миллионы жителей Филиппин.

«Петух олицетворяет спокойствие и власть, отражая силу и характер нашего народа», — добавил мужчина.

Ранее мужчина одновременно выгулял 38 собак и установил мировой рекорд.

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