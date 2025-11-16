Пассажиры «Сибири» не могут вылететь с Сахалина во Владивосток

Прокуратура: авиарейс Южно-Сахалинск — Владивосток задержали более чем на сутки

Авиарейс авиакомпании «Сибирь» Южно-Сахалинск – Владивосток задерживается с 15 ноября. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток, запланированный на 15 ноября в 19:15 (11:15 мск)», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что вылет перенесли на 17 ноября в 10:00 (2:00 мск).

По данным перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставили обязательные услуги. Жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролируется Сахалинской транспортной прокуратурой.

10 ноября сообщалось, что в аэропорту в Кемерове задерживались авиарейсы, самолеты перенаправляли в другие города из-за неблагоприятных погодных условий. Два пассажирских воздушных судна, следовавших в Кемерово, оказались экстренно направлены в запасные аэропорты Красноярска и Новосибирска.

Ранее в Астане задержали авиарейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями.