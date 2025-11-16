Подросток отдал мошенникам больше миллиона рублей, чтобы «спасти» маму

16-летний подросток из Краснодарского края отправил мошенникам 1,4 млн рублей, чтобы «спасти» маму от тюрьмы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Молодой человек рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками некого финансового отдела. Мошенники заявили, что якобы взломали аккаунт подростка на портале «Госуслуги» и скачали паспортные данные его и его матери. После этого аферисты начали запугивать парня, сказав, что со счета его матери пытались перевести деньги на Украину. Подростку запретили что-либо кому-то говорить, иначе «матушку посадят».

Далее мошенники отправили парню несколько QR-кодов, через которые он пересылал деньги. После они потребовали найти банкомат и перечислить оставшиеся средства на другой счет через мобильное приложение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого в Хабаровском крае 21-летний студент стал жертвой мошенников, поверив лжесотруднику университета. Неизвестные связались с молодым человеком через мессенджер. От имени проректора по учебно-воспитательной работе они потребовали, чтобы студент установил приложение для видео-встреч, после чего отправили ссылку. После перехода по ссылке юноше сообщили, что он якобы стал пособником в совершении мошенничества. Его убедили открыть счет и перевести на продиктованные реквизиты 270 тысяч рублей. После этого молодой человек взял кредит на 1,8 млн рублей, которые также отправились на счета аферистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве задержали юношу, который вымогал у подростка миллион рублей.