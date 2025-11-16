На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток отдал мошенникам больше миллиона рублей, чтобы «спасти» маму

112: подросток отдал мошенникам 1,4 млн рублей ради «спасения» мамы от тюрьмы
true
true
true

16-летний подросток из Краснодарского края отправил мошенникам 1,4 млн рублей, чтобы «спасти» маму от тюрьмы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Молодой человек рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками некого финансового отдела. Мошенники заявили, что якобы взломали аккаунт подростка на портале «Госуслуги» и скачали паспортные данные его и его матери. После этого аферисты начали запугивать парня, сказав, что со счета его матери пытались перевести деньги на Украину. Подростку запретили что-либо кому-то говорить, иначе «матушку посадят».

Далее мошенники отправили парню несколько QR-кодов, через которые он пересылал деньги. После они потребовали найти банкомат и перечислить оставшиеся средства на другой счет через мобильное приложение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого в Хабаровском крае 21-летний студент стал жертвой мошенников, поверив лжесотруднику университета. Неизвестные связались с молодым человеком через мессенджер. От имени проректора по учебно-воспитательной работе они потребовали, чтобы студент установил приложение для видео-встреч, после чего отправили ссылку. После перехода по ссылке юноше сообщили, что он якобы стал пособником в совершении мошенничества. Его убедили открыть счет и перевести на продиктованные реквизиты 270 тысяч рублей. После этого молодой человек взял кредит на 1,8 млн рублей, которые также отправились на счета аферистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве задержали юношу, который вымогал у подростка миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами