В Москве задержали юношу, который вымогал у подростка миллион рублей

В Москве задержали хабаровчанина, который вымогал у подростка более 1 млн рублей

В Москве правоохранители задержали уроженца Хабаровска, который по указанию мошенников, избил несовершеннолетнего и вымогал у него более 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 6 ноября в хостеле на Линейном проезде. 18-летний запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, потребовав у него один миллион рублей. Когда агрессор сообразил, что у подростка такой суммы нет, то отпустил его. Несовершеннолетний после инцидента написал заявление в полицию.

«Фигурант задержан. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил преступление по указанию своих кураторов, занимающихся мошенничеством», — пояснили в ведомстве.

В СК уточнили, что хабаровчанина уже арестовали, ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и вымогательстве.

