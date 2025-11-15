На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент из Хабаровского края потерял более 2 млн рублей, после звонка «проректора»

lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае 21-летний студент стал жертвой мошенников, поверив лжесотруднику университета. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестные связались с учащимся через мессенджер. От имени проректора по учебно-воспитательной работе они потребовали, чтобы молодой человек установил приложение для видео-встреч, после чего отправили ссылку.

После перехода по ссылке юноше сообщили, что он якобы стал пособником в совершении мошенничества. Его убедили открыть счет и перевести на продиктованные реквизиты 270 тысяч рублей. После этого молодой человек взял кредит на 1,8 миллиона рублей, которые также отправились на счета аферистов.

«Все действия в своем телефоне он осуществлял с демонстрацией экрана злоумышленнику», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В прокуратуре напомнили, что не стоит доверять собеседникам, которые представляются работниками учреждений и просят перевести деньги на другие счета.

Ранее курский подросток решил купить криптовалюту, но отдал все деньги мошенникам.

