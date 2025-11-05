Женщина оштрафована на €1250 за то, что ее кот ходил к соседям

Во Франции разгорается необычный судебный спор между соседями, виновником которого стал домашний кот. Хозяйка животного, 70-летняя Доминик из региона Эро, была шокирована, получив штраф на €1250 за то, что ее рыжий кот Реми заходил на территорию соседей, пишет Oddity Central.

Поводом для иска стали жалобы соседки, которая сообщила в суде о следах лап на штукатурке, моче на одеяле и фекалиях в саду, оставленных, по ее словам, котом Доминик. Суд удовлетворил иск и обязал хозяйку выплатить штраф, а также постановил, что в случае повторного проникновения питомца на участок соседей последуют дополнительные санкции.

«Когда я получила уведомление о приговоре, меня словно ударило по голове. С тех пор я держу Реми дома. Он набрал вес и стал агрессивным. Это словно домашний арест», — жалуется француженка.

По словам владелицы, соседка не предоставила неопровержимых доказательств вины именно Реми, учитывая, что в округе есть и другие кошки, в том числе бездомные. Однако это не повлияло на решение суда.

Конфликт на этом не закончился: Доминик снова вызвана в суд. Как выяснилось, Реми, несмотря на запрет, вновь побывал у соседей. Теперь хозяйке грозит новый штраф в размере €2000 евро, а также ежедневные выплаты по €150, если кот продолжит нарушать границы.

Ранее во Франции пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота.