На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина оштрафована на €1250 за то, что ее кот ходил к соседям

OC: француженку, чей кот заходил на территорию соседей, оштрафовали на €1250
true
true
true
close
LittlePigy/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции разгорается необычный судебный спор между соседями, виновником которого стал домашний кот. Хозяйка животного, 70-летняя Доминик из региона Эро, была шокирована, получив штраф на €1250 за то, что ее рыжий кот Реми заходил на территорию соседей, пишет Oddity Central.

Поводом для иска стали жалобы соседки, которая сообщила в суде о следах лап на штукатурке, моче на одеяле и фекалиях в саду, оставленных, по ее словам, котом Доминик. Суд удовлетворил иск и обязал хозяйку выплатить штраф, а также постановил, что в случае повторного проникновения питомца на участок соседей последуют дополнительные санкции.

«Когда я получила уведомление о приговоре, меня словно ударило по голове. С тех пор я держу Реми дома. Он набрал вес и стал агрессивным. Это словно домашний арест», — жалуется француженка.

По словам владелицы, соседка не предоставила неопровержимых доказательств вины именно Реми, учитывая, что в округе есть и другие кошки, в том числе бездомные. Однако это не повлияло на решение суда.

Конфликт на этом не закончился: Доминик снова вызвана в суд. Как выяснилось, Реми, несмотря на запрет, вновь побывал у соседей. Теперь хозяйке грозит новый штраф в размере €2000 евро, а также ежедневные выплаты по €150, если кот продолжит нарушать границы.

Ранее во Франции пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами